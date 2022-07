Salta la partecipazione di Pamela Prati al GF Vip? Si parla di problemi di contratto (Di venerdì 15 luglio 2022) Pamela Prati potrebbe non essere una concorrente del GF Vip 7 Per la nuova edizione del GF Vip Alfonso Signorini si sta divertendo molto a pubblicare degli indizi riguardanti i concorrenti che entreranno dentro la casa. Proprio poco tempo fa aveva dato un indizio che aveva fatto pensare tutti a Pamela Prati. La nota showgirl L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 15 luglio 2022)potrebbe non essere una concorrente del GF7 Per la nuova edizione del GFAlfonso Signorini si sta divertendo molto a pubblicare degli indizi riguardanti i concorrenti che entreranno dentro la casa. Proprio poco tempo fa aveva dato un indizio che aveva fatto pensare tutti a. La nota showgirl L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Salta la presenza al GF Vip di una concorrente data per certa? Ecco i presunti motivi - Quellochetutti1 : Salta la partecipazione di #PamelaPrati al #GfVip In corso guai legali: ecco cosa sta succedendo ?? - AngoloDV : GF VIP 7: salta la partecipazione di Pamela Prati? Svelato il motivo #gfvip #gfvip7 #pamelaprati… - imtaurusxx : ma gente come questa (chi si lamenta perché il pubblico non salta o canta) merita davvero tutto questo successo? il… -