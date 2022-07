Rally Estonia | Mondiale 2022 | Rovanpera in testa dopo la SS9 | sorpasso su Evans Out Craig Breen

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si è da poco conclusa la seconda giornata del, non senza sorprese come d’altronde accade spesso per ildi. Nella giornata inaugurale di ieri, la prima speciale in programma aveva vistoal comando con la sua Ford Puma, mentre arrivati alla SS9 c’è il finlandese Kalledavanti a tutti (1:16:19.7). La giornata è iniziata con un colpo di scena, durante la SS4, con il ritiro forzato proprio dell’irlandese: in occasione della SS2 e della SS3 il pilota della Ford aveva perso posizioni restando comunque al quinto posto, una posizione che sperava di mantenere (trattandosi comunque della top 5) ma un imprevisto ha complicato il tutto. L’irlandese è sfortunatamente uscito di strada ...

ROVANPERA PADRONE Al termine della prima giornata del Rally Estonia 2022 Kalle Rovanpera è già al comando della classifica. Il leader del mondiale ha concluso al comando nonostante l'handicap dell'ordine di partenza che lo vedeva passare per primo in prova.