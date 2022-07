Protom presenta Mib | il laboratorio che certifica i velivoli a pilotaggio remoto

(Di venerdì 15 luglio 2022) Progettare e realizzare un Equipment Test Laboratory (Modular Iron Bird) capace di provare gli equipaggiamenti dei comandi di volo di diversi tipi die più in generale i sistemi di attuazione elettromeccanica. IlMIB Modular Iron Bird – è in grado di riprodurre fedelmente le caratteristiche meccaniche di un velivolo, come la rigidezza delle ali e delle superfici di controllo Il progetto è statoto oggi, a Sassari, nel corso del convegno dedicato allazione delle idee più significative sviluppate proprio grazie alle risorse del fondo R&I., la prima KTI (Knowledge & Technology Intensive) company italiana e punto di riferimento per lo sviluppo di progetti ad alto tasso di innovazione, con il supporto del Fondo Ricerca e Innovazione gestito dal Banco di ...

