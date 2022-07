Manfredi | “Napoli chiede verità per Mario Paciolla”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– ”La morte diè la morte di un figlio di questa terra e di questa città. Noi vogliamo lae ci sarà un impegno continuo da parte della città affinchè questo avvenga”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, in occasione dell’iniziativa presso il complesso monumentale di San Domenico Maggiore in memoria del giovane napoletano, assassinato in Colombia durante l’esercizio delle sue funzioni di volontario delle Nazioni Unite. Oggi cade l’anniversario della morte che avvenne il 15 luglio 2020.ha sottolineato che ”bisogna spingere sulle diplomazie e sui governi dei due Paesi per fare in modo che ci possa essere finalmenterispetto a una vicenda che ci lascia ancora ...

Lo ha detto il sindaco diGaetano, parlando a margine del Premio Ammaturo, a proposito del via libera ai nuovi impianti di videosorveglianza, a partire da Forcella e poi di altri ...... istituito alla memoria del dirigente della squadra mobile diucciso 40 anni fa in piazza ... Sulla richiesta del sindacodi piu' agenti in citta', Lamorgese ricorda che 'con il sindaco ... Napoli, Manfredi: «Bagnoli, cause azzerate; risparmiato un miliardo, ora si investa» Lamorgese a Napoli per i 40 dalla morte del vice questore Ammaturo: “Mi sento un po’ napoletana” e aggiunge: “Subito ...Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, parlando a margine del Premio Ammaturo, a proposito del via libera ai nuovi impianti di videosorveglianza, a partire da Forcella e poi di altri ...