Pubblicità

AdriJuve64 : ?????? L'auto resta in panne, lei prende il sole sulla corsia d'emergenza: multata e denunciata - ScalezJunior : @RobertoMerlino1 @Enrico_G_60 @La_gaia_scienza L'unica cosa che gli resta è bloccare tutti, destinati ad auto censurarsi - ilCittadinoLodi : Lodi, cede la strada per una perdita d’acqua e un’auto resta bloccata nella voragine - alfio214 : ringrazio il #mensile #lavorante per avermi dato l incarico di testare la nuova #fiat #tipo con le specifiche det… - GretaRomeri : @seiosonoio Quando poi era un amico tutto crolla ancora di più, dopo denunce e suoi tentati suicidi si resta comunq… -

Il Cittadino

L'in panne in autostrada, ma ha deciso di prenderla con filosofia. O almeno, ha pensato che si trattasse di una buona idea. Leggi anche > Guidava in autostrada a 14 anni: con lui mamma e papà.... che hanno anche archiviato un ennesimo calo del mercato( - 16,8% a giugno e - 13,7% nel ... In questo quadro,alta l'attenzione sulle prossime mosse della Federal Reserve, con il presidente ... Lodi, cede la strada per una perdita d'acqua e un'auto resta bloccata nella voragine Lauto resta in panne in autostrada, ma ha deciso di prenderla con filosofia. O almeno, ha pensato che si trattasse di una buona idea. Se le avería ...L'auto resta in panne in autostrada, ma ha deciso di prenderla con filosofia. O almeno, ha pensato che si trattasse di una buona idea. Leggi anche > Guidava in autostrada ...