Kylie Jenner, un jet privato per 3 minuti di volo: il web insorge (Di venerdì 15 luglio 2022) Il tempo è denaro. Sarà per questo che Kylie Jenner avrà pensato di risparmiarne prendendo un jet privato per percorrere una distanza di 64 km in 3 minuti. Neanche il tempo...

andreastoolbox : #Kylie Jenner, un jet privato per 3 minuti di volo: il web insorge - leggoit : Kylie Jenner, un jet privato per 3 minuti di volo: il web insorge - boroidruro : #upas no va beh… questo è troppo anche per upas ???? Lara deve aver preso lo stesso aereo di Kylie Jenner e ha raggiunto Procida in 3 minuti - oceanlouiss : RT @conamorechiara: Kylie Jenner ha appena fatto, in 3 minuti, il quantitativo di CO2 che io produco in un anno. Buon proseguimento di que… - creeestina : Oggi kylie jenner ci ha sbloccato un nuovo livello di povertà -