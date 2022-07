Kvaratskhelia: “Ho scelto Napoli subito, sono in un grande club e una città fantastica” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“sono felice di essere a Napoli, ho accettato subito l’offerta“. Khvicha Kvaratskhelia parla nella sua prima conferenza stampa in azzurro dal ritiro di Dimaro. Spalletti ha detto che sei il giocatore giusto per sostituire Insigne. Uno stimolo o una pressione? “Per me è un grande stimolo giocare nel Napoli, sono in una grande squadra e sono felice. Non sono arrivato per sostituire Insigne ma per dimostrare il mio valore”. Offerta del Napoli: “Quando ho ricevuto l’offerta dal Napoli non ci ho pensato un attimo e ho accettato. E’ stata una decisione giusta perchè ho già capito che c’è un bel gruppo amichevole e accogliente e un club ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“felice di essere a, ho accettatol’offerta“. Khvichaparla nella sua prima conferenza stampa in azzurro dal ritiro di Dimaro. Spalletti ha detto che sei il giocatore giusto per sostituire Insigne. Uno stimolo o una pressione? “Per me è unstimolo giocare nelin unasquadra efelice. Nonarrivato per sostituire Insigne ma per dimostrare il mio valore”. Offerta del: “Quando ho ricevuto l’offerta dalnon ci ho pensato un attimo e ho accettato. E’ stata una decisione giusta perchè ho già capito che c’è un bel gruppo amichevole e accogliente e un...

