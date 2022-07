Il bello | il brillo | il sublime Capri scoppia di caldo e di distruturismo Mi sono rifugiata in Irpinia | terra di Bacco | da “impero dei sensi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 luglio 2022) Location da cartolina: mare di bosco, frescura che ti accarezza, casina di caccia borbonica ora feudo di Generoso e Roberto di Meo, produttori di vino, i più prelibati. La mia prima degustazione di vino, dal nome già evocativo “Viaggiare nel Tempo…” è un po’ come fare l’amore con i sapori. Davanti a me, cinque calici mi osservano, occhieggiano, comincia il gioco di seduzione. E’ come scegliere il partner perfetto, non è facile. Il sommelier mi suggerisce un Docg Riserva (ah, come vorrei che il d’origine controllato e garantito fosse riconvertibile anche per un lui). Servito ovviamente alla giusta temperatura. Il calice è riempito di solo due dita di linfa vellutata. Prima lo annuso. Pausa. Assaggio. Centellino. “Il Greco è come una bella donna che resiste al tempo…”, la voce profonda da connaiseur è di Luciano Pignataro, un’autorità in materia. C’è una nota di zolfo che lo rende unico, ...