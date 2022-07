Guidava auto da noleggio, ritirata la patente al rapper Clementino (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Disavventura per il rapper Clementino sull’isola d’Ischia, dove martedì sera gli è stata ritirata la patente. L’artista napoletano si trova sull’isola verde ospite di una manifestazione cinematografica e l’altra sera, dopo essersi esibito in un noto locale del centro di Ischia, si è messo alla guida di un monovolume da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici. Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale; Clementino ha mostrato la sua patente di guida, che però non era valida per condurre veicoli Ncc. Constatata l’infrazione gli agenti hanno proceduto al ritiro della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Disavventura per ilsull’isola d’Ischia, dove martedì sera gli è statala. L’artista napoletano si trova sull’isola verde ospite di una manifestazione cinematografica e l’altra sera, dopo essersi esibito in un noto locale del centro di Ischia, si è messo alla guida di un monovolume dacon conducente (Ncc) di una ditta ditrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici. Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale;ha mostrato la suadi guida, che però non era valida per condurre veicoli Ncc. Constatata l’infrazione gli agenti hanno proceduto al ritiro della ...

