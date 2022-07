Gf Vip 7 | svelata l’identità di un altro vippone | è il figlio di un famosissimo calciatore! Foto

(Di venerdì 15 luglio 2022) Chi sarà il prossimo concorrente del Gf Vip 7? L’indizio lanciato da Alfonso Signorini non lascia spazio ad alcun dubbio! Un pallone da calcio e come sottofondo musicale “O Sole Mio”, nota canzone napoletana. Due indizi in una sola storia che hanno fatto pensare aldi une grande calciatore che ha regalato due storici scudetti al Napoli: Diego Armando Maradona! Il pallone “dimenticato” nello studio del conduttore è lo stesso infatti di quello postato sul profilo Instagram di Maradona Jr! Sarà davvero ildel compianto campione argentino a entrare nella Casa del Gf Vip? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Armando Maradona Junior (@diegomaradonajunior) L'articolo proviene da Isa e Chia.

