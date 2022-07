Fiumicino, scuola: aperte le iscrizioni per la mensa scolastica anno 2022/2023 (Di venerdì 15 luglio 2022) Arrivata la dichiarazione ufficiale dell’Assessore alla scuola Paolo Calicchio: “Pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione alla refezione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023. Avviso destinato alle alunne e agli alunni che frequenteranno il tempo pieno o modulare presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Fiumicino”. Ecco come iscriversi “Per iscrivere i propri figli – spiega l’assessore -, bisogna accedere al nuovo portale, messo a disposizione dalla società referente per il servizio e disponibile all’indirizzo https://www7.eticasoluzioni.com/Fiumicinoportalegen, seguendo le istruzioni per la “Compilazione iscrizioni on line – Manuale di istruzione per i genitori”. Il nuovo sistema ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Arrivata la dichiarazione ufficiale dell’Assessore allaPaolo Calicchio: “Pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione alla refezioneper l’scolastico. Avviso destinato alle alunne e agli alunni che frequenteril tempo pieno o modulare presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di”. Ecco come iscriversi “Per iscrivere i propri figli – spiega l’assessore -, bisogna accedere al nuovo portale, messo a disposizione dalla società referente per il servizio e disponibile all’indirizzo https://www7.eticasoluzioni.com/portalegen, seguendo le istruzioni per la “Compilazioneon line – Manuale di istruzione per i genitori”. Il nuovo sistema ...

