Feretro di Eugenio Scalfari in Campidoglio per la camera ardente (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Feretro di Eugenio Scalfari,scomparso ieri all'età di 98 anni, è giunto al Campidoglio per la camera ardente che verrà aperta alle 16 fino alle 19. Sono attesi, tra gli altri, il presidente della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildi,scomparso ieri all'età di 98 anni, è giunto alper lache verrà aperta alle 16 fino alle 19. Sono attesi, tra gli altri, il presidente della ...

Pubblicità

Affaritaliani : Feretro di Eugenio Scalfari in Campidoglio per la camera ardente - infoitinterno : Il feretro di Eugenio Scalfari giunto in Campidoglio per la camera ardente -