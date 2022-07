Federico Rossi parla dopo l’incidente di wakeboard: “Il dolore mi accompagnerà per molto tempo” (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo scorso 8 luglio il post dove comunicava a follwers e fan di aver fatto un incidente mentre praticava wakeboard, un mix tra sci nautico e snowboard. Ora Federico Rossi, ex del due Benjii e Fede, torna a parlare dello scontro in una Instagram Story: “Dovete sapere che nel video non si vede il pilastro di legno e ferro contro cui sbatto. Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta. Quando è successo mi sono detto: Qui mi sono spappolato!“. E poi: “Sto bene ora, non mi lamento. Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio”. Per lui una diagnosi di tre costole rotte e svariate ecchimosi. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo scorso 8 luglio il post dove comunicava a follwers e fan di aver fatto un incidente mentre praticava, un mix tra sci nautico e snowboard. Ora, ex del due Benjii e Fede, torna are dello scontro in una Instagram Story: “Dovete sapere che nel video non si vede il pilastro di legno e ferro contro cui sbatto. Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta. Quando è successo mi sono detto: Qui mi sono spappolato!“. E poi: “Sto bene ora, non mi lamento. Ilmiper svariato, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavodi peggio”. Per lui una diagnosi di tre costole rotte e svariate ecchimosi. L'articolo proviene ...

