Everton | colpo Cornet in arrivo

Pubblicità

deatoffees : @giampdisan C'è un asta con i turchi sull ingaggio, vediamo come andrà, però a zero e con le finanze difficili dell… -

NODO KEAN - La Juve, per affondare ildavanti dovrà però liberare uno spazio. E al momento l'... Resta un ostacolo: l'obbligo di riscatto dall', fissato a 28 milioni. Una cifra importante, ...... impegnato in una tournée con i Blues e su cui ci sono anche, West Ham e Newcastle. Il patron campano si è mosso con anticipo, consapevole di aver bisogno di unin attacco, ma anche del ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Everton, Bayern Monaco, Borussia Dortmound, Bayer Leverkusen, Lipsia, Paris Saint Germain, Monaco, Lille, Lione, Ajax, Porto, Benfica e molte altre.