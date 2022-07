Elodie contro Giorgia Meloni: “Non sei Dio, non ti avvicini neanche” (Di venerdì 15 luglio 2022) Elodie, madrina del Pride, si scaglia duramente contro Giorgia Meloni, ancora una volta. Dopo il discorso della politica alla convention del partito di estrema destra spagnolo, Vox, la leader di Fratelli d’Italia ha continuato ad attaccare “le lobby Lgbt“. Tema che sta molto a cuore alla cantante e per il quale cerca di battersi tutti i giorni. Elodie ha parlato anche di Marracash, lasciandosi andare in un lunghissimo sfogo e una bellissima dichiarazione d’amore: “Sono innamoratissima di Fabio, è la persona che amerò di più nella mia vita. Un prossimo fidanzato? Non sarà mai all’altezza”. Leggi anche: Elodie in prima fila al concerto di Marracash: i due sono inseparabili Le dichiarazioni contro Giorgia Meloni Durante il programma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022), madrina del Pride, si scaglia duramente, ancora una volta. Dopo il discorso della politica alla convention del partito di estrema destra spagnolo, Vox, la leader di Fratelli d’Italia ha continuato ad attaccare “le lobby Lgbt“. Tema che sta molto a cuore alla cantante e per il quale cerca di battersi tutti i giorni.ha parlato anche di Marracash, lasciandosi andare in un lunghissimo sfogo e una bellissima dichiarazione d’amore: “Sono innamoratissima di Fabio, è la persona che amerò di più nella mia vita. Un prossimo fidanzato? Non sarà mai all’altezza”. Leggi anche:in prima fila al concerto di Marracash: i due sono inseparabili Le dichiarazioniDurante il programma ...

