Dona un rene al fidanzato? E lui 7 mesi dopo il gesto più infame

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 luglio 2022) Aveva fatto unbellissimo, Colleen Le. Aveva salvato la vita al suo ragazzo: anche se non glielo aveva direttamente chiesto, lei si è sentita così sotto pressione che, credendo nel loro amore, ha deciso dirgli un. La situazione era infatti critica, con il ragazzo che aveva bisogno di fare in fretta dato che era già in dialisi e la sua funzione renale era inferiore al 5%. La 30enne, che vive in California, ha deciso di raccontare ai suoi follower (è una tiktoker) questa storia, che purtroppo non ha un lieto fine: grazie allazione il suo ragazzo adesso conduce una vita normale, masoltanto setteColleen ha scoperto di essere stata tradita. Da qui la confessione del ragazzo, che ha ammesso di essere stato con un'altra donna durante un addio al ...