Battiti Live | Cosmary Fasanelli di Amici bacia un ballerino

Da poco single dopo la fine della relazione con Alex Rina, conosciuto nella scuola di Amici 21, Cosmary Fasanelli in questi giorni è impegnata nel tour di Battiti Live. Proprio durante una coreografia, la ballerina ha dato un bacio sulla bocca a uno degli aitanti ballerini. Immediatamente è esploso il gossip: Cosmary ha una nuova fiamma? Niente di tutto ciò. Il ballerino in questione, infatti, è Tommaso Stanzani, che è fidanzatissimo con Tommaso Zorzi e con cui a quanto pare la Fasanelli ha stretto una bella Amicizia.

