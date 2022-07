Atletico Madrid, un giocatore in uscita torna a casa (Di venerdì 15 luglio 2022) Daniel Wass è vicino a lasciare l'Atletico Madrid per tornare in patria. Su di lui c'è il Brondby che è in vantaggio... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Daniel Wass è vicino a lasciare l'perre in patria. Su di lui c'è il Brondby che è in vantaggio...

Pubblicità

juventusfc : Nuovo appuntamento nella nostra estate ?? Lo Juventus Summer Tour 2022 powered by @Jeep_People fa tappa a Tel Aviv… - DiMarzio : #Calciomercato | @Atleti, è vicino #Molina dall'@Udinese_1896 - GoalItalia : Morata ha deciso: vuole restare all'Atletico Madrid ??? [? @rubenuria] - sportli26181512 : Atletico Madrid, un giocatore in uscita torna a casa: Daniel Wass è vicino a lasciare l'Atletico Madrid per tornare… - sportli26181512 : Juve, amichevole di lusso con vista mercato: a Tel Aviv sfiderà l'Atletico Madrid: E' fissata al 7 agosto una parti… -