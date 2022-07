Atletica, Mondiali 2022: Ferdinand Omanyala ci sarà. Jacobs ritrova un possibile avversario (Di venerdì 15 luglio 2022) Una vera e proprio odissea quella che ha vissuto Ferdinand Omanyala. Il velocista keniota sarà a Eugene dopo che la sua partecipazione ai Mondiali sembrava ormai essere del tutto svanita per la mancata concessione del visto per entrare negli Stati Uniti. A confermare che Omanyala ci sarà è stato il suo allenatore, Duncan Ayiemba. Come riporta anche il sito di Repubblica, il coach 26enne keniota riuscirà a raggiungere l’Oregon proprio poco prima dell’inizio delle batterie dei 100 metri, che si disputano nella nottata italiana. Marcell Jacobs debutta ai Mondiali! La notte del Re, al 97% della forma: batterie con lo sguardo sulle semifinali Sembrava ormai impossibile per Omanyala riuscire a partecipare, visto che lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Una vera e proprio odissea quella che ha vissuto. Il velocista keniotaa Eugene dopo che la sua partecipazione aisembrava ormai essere del tutto svanita per la mancata concessione del visto per entrare negli Stati Uniti. A confermare checiè stato il suo allenatore, Duncan Ayiemba. Come riporta anche il sito di Repubblica, il coach 26enne keniota riuscirà a raggiungere l’Oregon proprio poco prima dell’inizio delle batterie dei 100 metri, che si disputano nella nottata italiana. Marcelldebutta ai! La notte del Re, al 97% della forma: batterie con lo sguardo sulle semifinali Sembrava ormai imperriuscire a partecipare, visto che lo ...

