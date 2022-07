Arisa: “In questo periodo mi sento un po’ ridicola” (Di venerdì 15 luglio 2022) Arisa ha infiammato il palco del Tim Summer Hits ieri sera, l’abbiamo vista in tv, l’abbiamo vista a Rimini, si è rivista anche lei e si è trovata ridicola. Non le bastano i complimenti, non le basta avere trovato una forma fisica diversa e non parla solo dell’imbarazzo nel rivedersi mentre canta in playback. Tra le storie di Instagram quello di Arisa è il racconto di se stessa in questo periodo. Sempre così schietta questa volta confida che in questo periodo si sente ridicola. Chiede ai follower cosa pensano del suo nuovo pezzo “Tu mi perdicion”, lei lo adora e anche sul palco ieri sera ha spiegato che è la storia di un amore che resta tale anche se non si vive come un vero rapporto, anche se non viene consumato ma resta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 luglio 2022)ha infiammato il palco del Tim Summer Hits ieri sera, l’abbiamo vista in tv, l’abbiamo vista a Rimini, si è rivista anche lei e si è trovata. Non le bastano i complimenti, non le basta avere trovato una forma fisica diversa e non parla solo dell’imbarazzo nel rivedersi mentre canta in playback. Tra le storie di Instagram quello diè il racconto di se stessa in. Sempre così schietta questa volta confida che insi sente. Chiede ai follower cosa pensano del suo nuovo pezzo “Tu mi perdicion”, lei lo adora e anche sul palco ieri sera ha spiegato che è la storia di un amore che resta tale anche se non si vive come un vero rapporto, anche se non viene consumato ma resta ...

