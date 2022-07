Anche Claudia Gerini in bikini dice basta alla prova costume (Di venerdì 15 luglio 2022) L’estate 2022 segna l’inizio dell’addio alla prova costume? Dopo Nancy Brilli Anche Claudia Gerini dice basta e aggiunge altra ironia a quella della sua collega. Claudia Gerini si mostra in bikini in spiaggia, lo fa prima che arrivino le foto delle riviste di gossip, quelle che cercano lo scatto peggiore. Quanti anni ha la Gerini? Non ce lo ricordiamo più perché davanti a tanta bellezza, che non è mai perfezione, e leggendo il suo post, l’età scompare. L’attrice è in vacanza alle Baleari, l’hanno beccata sull’isola di Espalmador; guarda le foto e osserva cosa avrebbe potuto fare per stare meglio in costume ma ammette che il più delle volte trovava la palestra chiusa. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 luglio 2022) L’estate 2022 segna l’inizio dell’addio? Dopo Nancy Brillie aggiunge altra ironia a quella della sua collega.si mostra inin spiaggia, lo fa prima che arrivino le foto delle riviste di gossip, quelle che cercano lo scatto peggiore. Quanti anni ha la? Non ce lo ricordiamo più perché davanti a tanta bellezza, che non è mai perfezione, e leggendo il suo post, l’età scompare. L’attrice è in vacanza alle Baleari, l’hanno beccata sull’isola di Espalmador; guarda le foto e osserva cosa avrebbe potuto fare per stare meglio inma ammette che il più delle volte trovava la palestra chiusa. ...

