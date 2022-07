Zuffa tra Toti e Berlusconi. Al Centro è una rissa continua (Di giovedì 14 luglio 2022) Passano i giorni ma non diminuisce la tensione nella maggioranza. Così mentre il Movimento 5 Stelle valuta come procedere nei confronti di un più che deludente governo dei Migliori, dagli altri partiti politici è un continuo ripetere che i pentastellati stanno mettendo a rischio la stabilità dell’Esecutivo. Una tesi davvero curiosa perché Matteo Salvini un giorno sì e l’altro pure alza i toni, affermando che la Lega voterà solo ciò in cui crede. Peccato che questo sia esattamente quanto sta facendo il Movimento. Fa discutere il botta e risposta a vicenda tra Berlusconi e l’ex delfino azzurro Toti Ma ad aggiungere fibrillazioni nella maggioranza non c’è solo il Capitano perché anche dal progetto centrista più che rassicurazioni e stabilità, arrivano risse e distinguo. Dopo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha scaricato il progetto dicendosi “non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Passano i giorni ma non diminuisce la tensione nella maggioranza. Così mentre il Movimento 5 Stelle valuta come procedere nei confronti di un più che deludente governo dei Migliori, dagli altri partiti politici è un continuo ripetere che i pentastellati stanno mettendo a rischio la stabilità dell’Esecutivo. Una tesi davvero curiosa perché Matteo Salvini un giorno sì e l’altro pure alza i toni, affermando che la Lega voterà solo ciò in cui crede. Peccato che questo sia esattamente quanto sta facendo il Movimento. Fa discutere il botta e risposta a vicenda trae l’ex delfino azzurroMa ad aggiungere fibrillazioni nella maggioranza non c’è solo il Capitano perché anche dal progetto centrista più che rassicurazioni e stabilità, arrivano risse e distinguo. Dopo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha scaricato il progetto dicendosi “non ...

Pubblicità

Telefriuli1 : Il giovane, coinvolto dalla zuffa nella notte tra sabato e domenica è uscito dalla terapia intensiva. IL VIDEO - donnadimezzo : @sibilla75 in una zuffa tra cani ho messo la mano dove non avrei dovuto :) - CercoMeStessa : @ju_and_the_cats No, non faccio l'antipulci perché i miei rimangono in casa. Questo tra l'altro è un gatto che ha a… - GiacomoConsalez : @mrk4m1 Con una popolazione così incline al servilismo, all'opportunismo, all' ipocrisia, alla zuffa tra galline, a… - iltirreno : Zuffa tra due donne in uno stabilimento balneare di Calambrone: il motivo -