Un altro domani | trame dal 18 al 22 luglio 2022 | Carmen andrà via di casa

Tra Carmen e Patricia, grandi protagoniste di Un altro domani, scoppierà una vera e propria guerra dopo la morte di Agustina. La ragazza, infatti, come sottolineano le trame dal 18 al 22 luglio 2022, apprenderà dal medico che la tata è morta a causa di uno scambio di medicine e la testimonianza di una cameriera sembrerà inchiodare la dark lady. Intanto, Tirso litigherà con Julia che affiderà l'organizzazione dell'inaugurazione della sua bottega a Diana. In seguito, Tirso ed Elena saranno alla ricerca della ricevuta del pagamento dell'assicurazione, per poter riaprire l'hotel e Julia si renderà conto che è stata sua madre a farla sparire, così la restituirà al ragazzo e caccerà via la donna. Dal canto suo, la giovane non saprà se invitare Sergio all'evento.

