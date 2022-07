“The Kardashians”: annunciata la seconda stagione (Di giovedì 14 luglio 2022) Diffuso il teaser dello show Nelle ultime ore Disney + ha reso noto l’uscita della seconda stagione di The Kardashians. La serie, nuovo prodotto dopo il celebre show Keeping Up with The Kardashian, vedrà alla luce nuovi episodi. Nelle ultime ore è stato diffuso il teaser della seconda stagione, disponibile sulla piattaforma di streaming il 22 settembre. Le nuove puntate saranno disponibili ogni giovedì. Le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. La famiglia accoglie nuovamente gli spettatori rendendoli partecipi dei loro più grandi trionfi e delle loro sfide. Dalle storie d’amore infuocate, alle tappe fondamentali che rivoluzionano la vita fino ai successi più impensabili. Il loro legame familiare rimane indissolubile mentre ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Diffuso il teaser dello show Nelle ultime ore Disney + ha reso noto l’uscita delladi The. La serie, nuovo prodotto dopo il celebre show Keeping Up with The Kardashian, vedrà alla luce nuovi episodi. Nelle ultime ore è stato diffuso il teaser della, disponibile sulla piattaforma di streaming il 22 settembre. Le nuove puntate saranno disponibili ogni giovedì. Le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. La famiglia accoglie nuovamente gli spettatori rendendoli partecipi dei loro più grandi trionfi e delle loro sfide. Dalle storie d’amore infuocate, alle tappe fondamentali che rivoluzionano la vita fino ai successi più impensabili. Il loro legame familiare rimane indissolubile mentre ...

Pubblicità

361_magazine : Arriva la seconda stagione di #TheKardashians - solospettacolo : The Kardashians, seconda stagione il 22 settembre su Disney+ - chiarabozzoni_ : vi devo dire la verità in realtà non sono una persona simpatica o cool tutto quello che faccio è avere crisi di per… - zazoomblog : The Kardashians il trailer della seconda stagione in arrivo su Disney+ - #Kardashians #trailer #della #seconda - liconfilm : chiedo troppo se voglio kendall per più di 5 secondi in the kardashians ??? -