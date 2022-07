Spalletti | ' ' Kvara è colui che ritenevamo giusto per sostituire Insigne' '

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Si vedono già le nostre linee di velocità e tecnica. Adesso bisogna dare continuità al lavoro". Lucianoanalizza la prima amichevole azzurra a Dimaro. "Quest'anno siamo partiti con un vantaggio perchè già ci conosciamo quasi tutti e sappiamo quali suono i ruoli. -affermacome riporta ilò sito ufficile dela Società - Adesso diventa fondamentale crescere di condizione ed inserire anche quelle pedine che servono per dare sicurezza e solidità alla rosa. Sutskhelia "è un calciatore che punta spesso l'uomo, che sa andare sia sul destro che col sinistro e sa concludere l'azione. E' un ottimo calciatore ed ècheper. La Società ha anche completato la linea di ...

Luciano, al termine del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: LA PARTITA ... KVARATSKHELIA - 'ha fatto vedere già un bel livello di brillantezza che magari altri non ...Nel primo tempogli ha concesso spazio ma ha deluso le attese riuscendo ad avere poche volte la meglio sulla difesa avversaria. Alcune occasioni ghiotte le ha anche sbagliate. GAETANO - ... Spalletti elogia Kvara: "Sa puntare, è quello giusto per sostituire Insigne!" Dopo l'amichevole vinta per 10-0, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco le sue parole.Luciano Spalletti ha analizzato al sito ufficiale del Napoli la prima amichevole azzurra a Dimaro finita 10-0 contro l’Anaune ...