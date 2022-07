Silvio Berlusconi | “luna di miele” in Sardegna | “A torso nudo | accenna una corsetta”

forza_italia : Un livello di imposizione fiscale troppo alto viene percepito dai cittadini come un vero esproprio. Vogliamo un Pae… - forza_italia : 'Il centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile perché costituisce la testimonianza e la conti… - sarotwist : @Corriere Ha imparato da chi dava lezioni di frodi.. SILVIO BERLUSCONI.. Fu'Luigi. Quello della Banca Rasini che ri… - banaedr : Silvio Berlusconi al mare senza maglia: 'i muscoli' conquistano Marta - ErnestUdogwu : RT @LaVeritaWeb: Per scongiurare le urne (e liquefare il centrodestra), Sergio Mattarella proverebbe a circuire Silvio Berlusconi. Che pens… -

Sulle colonne del Fatto Quotidiano ha proposto una barzelletta con protagonisti(che rimane a quanto pare ossessione luttazziana, sebbene l'antiberlusconismo sia ormai retaggio del ...Forza Italia " si legge in una nota del leader- in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le ...Nella maggioranza, in subbuglio per il voto di fiducia al Senato, si riconcorrono da ore le più disparate ipotesi. C'è chi pensa già ad elezioni anticipate come la leader ...Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una nota (askanews) - 'Gli italiani assistono con stupore e preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore ai vertici della politica nazi ...