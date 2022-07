Sicurezza in Toscana: videosorveglianza, un milione della Regione ai comuni per nuove telecamere (Di giovedì 14 luglio 2022) E’ pari ad 1 milione di euro lo stanziamento che la Regione ha destinato ai comuni per implementare gli impianti di videosorveglianza. È quanto prevede l’Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana in base al quale le Amministrazioni locali interessate potranno presentare la domanda di finanziamento per i loro progetti, entro la scadenza prevista per il 19 agosto 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 luglio 2022) E’ pari ad 1di euro lo stanziamento che laha destinato aiper implementare gli impianti di. È quanto prevede l’Avviso pubblico emanato dallain base al quale le Amministrazioni locali interessate potranno presentare la domanda di finanziamento per i loro progetti, entro la scadenza prevista per il 19 agosto 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

