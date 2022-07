Sì alla mediazione ma i consumatori ci chiedono di non indietreggiare, dice Bellanova (Di giovedì 14 luglio 2022) «La protesta è legittima, su questo non discuto, ma la violenza non è e non può mai essere né giustificata né tollerata», commenta preoccupata sulla Stampa la viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova, dopo la protesta dei tassisti arrivata a pochi passi da Palazzo Chigi con petardi e fumogeni. Ma «i consumatori chiedono, a ragione, il riconoscimento e la tutela dei loro diritti: garanzia di qualità nei servizi, trasparenza, rispetto dell’utenza, città meno intasate. Punti da cui non si deve recedere». Da più parti si cerca di ottenere dal governo lo stralcio o una revisione dell’articolo 10 del Ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore. In queste ore si sta lavorando a un compromesso. Negli ultimi giorni si sono susseguiti gli incontri tra i rappresentanti dei tassisti e le delegazioni di Lega, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 luglio 2022) «La protesta è legittima, su questo non discuto, ma la violenza non è e non può mai essere né giustificata né tollerata», commenta preoccupata sulla Stampa la viceministra alle Infrastrutture Teresa, dopo la protesta dei tassisti arrivata a pochi passi da Palazzo Chigi con petardi e fumogeni. Ma «i, a ragione, il riconoscimento e la tutela dei loro diritti: garanzia di qualità nei servizi, trasparenza, rispetto dell’utenza, città meno intasate. Punti da cui non si deve recedere». Da più parti si cerca di ottenere dal governo lo stralcio o una revisione dell’articolo 10 del Ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore. In queste ore si sta lavorando a un compromesso. Negli ultimi giorni si sono susseguiti gli incontri tra i rappresentanti dei tassisti e le delegazioni di Lega, ...

