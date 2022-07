Serie A: Mourinho scende in campo per lamentarsi della durezza dei rivali (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 10:36:20 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Si è conclusa con una vittoria la prima amichevole della Roma in Algarve.Il ‘lupo’ ha vinto il Sunderland (2-0) grazie alle reti di Felix Afena-Gyan (75?) e Zaniolo (80?). Quest’ultimo, voluto dalla Juventus, avrebbe potuto segnare il suo ultimo gol con i ‘giallorossi’. José Mourinho, però, non è finito molto contento. Non tanto per i suoi ‘allievi’… ma per il livello di aggressività mostrato da Sunderland. Esegui il minuto 42 quando “The Special One” è saltato in campo per chiedere l’espulsione di Luke O’Nien, che in precedenza aveva ricevuto un cartellino giallo. Mou, già sul green, dialoga con diversi attori dei ‘gatti neri’ e si lamentava dell’aggressività che mostravano nei ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 10:36:20 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Si è conclusa con una vittoria la prima amichevoleRoma in Algarve.Il ‘lupo’ ha vinto il Sunderland (2-0) grazie alle reti di Felix Afena-Gyan (75?) e Zaniolo (80?). Quest’ultimo, voluto dalla Juventus, avrebbe potuto segnare il suo ultimo gol con i ‘giallorossi’. José, però, non è finito molto contento. Non tanto per i suoi ‘allievi’… ma per il livello di aggressività mostrato da Sunderland. Esegui il minuto 42 quando “The Special One” è saltato inper chiedere l’espulsione di Luke O’Nien, che in precedenza aveva ricevuto un cartellino giallo. Mou, già sul green, dialoga con diversi attori dei ‘gatti neri’ e si lamentava dell’aggressività che mostravano nei ...

