Senza Supermario, si balla. Borse a picco, spread in fibrillazione (Di giovedì 14 luglio 2022) I mercati votano Mario Draghi e non è certo un mistero. Nella giornata al cardiopalma che ha sancito la fine del governo guidato dall’ex presidente della Bce, Borsa e investitori hanno comunque detto la loro, in modo inequivocabile: il padre del whatever it takes deve restare a Palazzo Chigi, anche orfano del sostegno del Movimento Cinque Stelle e continuare a governare l’Italia fino alle elezioni del 2023. Punto. Ma non sarà così. Il primo verdetto è arrivato dalla Borsa che non ha per nulla gradito il colpo di mano al Senato dei grillini, sprofondando di buon mattino del 2,9% per poi portarsi a fine seduta a quota -3,4%. Miliardi di capitalizzazione bruciati perché sembrava che il premier avrebbe rimesso il mandato nelle mani di Sergio Mattarella. Ma è dal fronte dello spread che sono arrivati i segnali più eloquenti. Mentre Draghi e Mattarella erano a colloquio al ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) I mercati votano Mario Draghi e non è certo un mistero. Nella giornata al cardiopalma che ha sancito la fine del governo guidato dall’ex presidente della Bce, Borsa e investitori hanno comunque detto la loro, in modo inequivocabile: il padre del whatever it takes deve restare a Palazzo Chigi, anche orfano del sostegno del Movimento Cinque Stelle e continuare a governare l’Italia fino alle elezioni del 2023. Punto. Ma non sarà così. Il primo verdetto è arrivato dalla Borsa che non ha per nulla gradito il colpo di mano al Senato dei grillini, sprofondando di buon mattino del 2,9% per poi portarsi a fine seduta a quota -3,4%. Miliardi di capitalizzazione bruciati perché sembrava che il premier avrebbe rimesso il mandato nelle mani di Sergio Mattarella. Ma è dal fronte delloche sono arrivati i segnali più eloquenti. Mentre Draghi e Mattarella erano a colloquio al ...

