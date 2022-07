Saracchi (Adm): 'Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità' (Di giovedì 14 luglio 2022) "Cominciamo a vedere l'alba, anche grazie alla legge delega in preparazione da parte del governo. In particolare per regolamentare il gioco online, che non è solo il gioco a distanza, ma anche da ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) "Cominciamo a vedere l'alba, anche grazie alla legge delega in preparazione da parte del governo. In particolare per regolamentare il gioco online, che non è solo il gioco a distanza, ma anche da ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità’ - italiaserait : Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità’ - LocalPage3 : Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità’ - fisco24_info : Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità’: (Adnkronos) - “Cominciamo… - TV7Benevento : Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità’ - -