Roma, la trattiva per Davide Frattesi in stand by (Di giovedì 14 luglio 2022) Calcio, . Tiago Pinto dovrebbe incontrare a Milano il Sassuolo nella giornata di oggi per provare a sbloccare questo affare molto teso. Le due società non hanno ancora l'accordo definitivo sulla valutazione del calciatore, per il quale la Roma può vantare il 30% della futura rivendita. E intanto a livello societario, manca un solo punto per raggiungere l'obiettivo. Domani alle ore 18 scadrà l'Opa, l'offerta pubblica d'acquisto delle azioni, che consentirebbe l'uscita dalla Borsa. Nella giornata di ieri la società giallorossa ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale, nel quale viene riferito come "l'obiettivo sia più vicino che mai". Tramite le ultime 251.978 richieste di adesione presentate, i Friedkin hanno raggiunto il 94% delle azioni e gli ultimi due giorni saranno decisivi. Trapela ottimismo. L'articolo proviene da Italia Sera.

