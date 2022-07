Pif, chi è Pierfrancesco Diliberto e la vita privata: chi sono la moglie Nabila Ben Chahed e la figlia Emilia (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutti conosciamo l’ex Iena, oggi il regista e autore Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, nato a Palermo il 4 giugno 1972.Dopo aver preso parte al programma Le Iene, il successo di questo personaggio è arrivato prima grazie alla partecipazione al programma Il Testimone e poi in qualità di regista del film del 2013, La mafia uccide solo d’estate. Infine, nel 2021 arrivano la seconda edizione de Il Testimone e il film E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Pif, la carriera: Il Testimone e il lavoro come regista Dopo il liceo, Pif segue dei corsi Media Practice a Londra e successivamente vince un concorso per le reti Mediaset diventando autore televisivo. La sua carriera inizia quando, nel 2001, prende parte al programma di Italia 1 Candid & Video Show, esordendo prima come autore e poi in qualità di inviato per Le Iene, che gli dà la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutti conosciamo l’ex Iena, oggi il regista e autore Pif, al secolo, nato a Palermo il 4 giugno 1972.Dopo aver preso parte al programma Le Iene, il successo di questo personaggio è arrivato prima grazie alla partecipazione al programma Il Testimone e poi in qualità di regista del film del 2013, La mafia uccide solo d’estate. Infine, nel 2021 arrivano la seconda edizione de Il Testimone e il film E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Pif, la carriera: Il Testimone e il lavoro come regista Dopo il liceo, Pif segue dei corsi Media Practice a Londra e successivamente vince un concorso per le reti Mediaset diventando autore televisivo. La sua carriera inizia quando, nel 2001, prende parte al programma di Italia 1 Candid & Video Show, esordendo prima come autore e poi in qualità di inviato per Le Iene, che gli dà la ...

