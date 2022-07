Osasuna | Aitor Fernndez | “Da fuori si vede che Osasuna è un ananas”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 17:23:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Il portiere dell’Fernández ha affermato durante la sua presentazione come il nuovo portiere della squadra navarrese cheil club rojillo “come un” dall’esterno dell’ente. “Sono stati due anni molto complicati… a cominciare dalla morte di mio padre, con il quale ero molto legato. A livello sportivo abbiamo abbassato un po’ il livello e L’anno scorso la stagione non è andata come avrei voluto”ha commentato i suoi ultimi due corsi al Levante, squadra da cui proviene. Il portiere basco ci crede arriva in un locale che sta facendo “le cose molto bene” e preferisce non pensare “al passato, perché gli ultimi anni non sono stati ...