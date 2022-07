Napoli contestato per la cessione di Koulibaly, Giuntoli: “non dipende da noi” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il clima è pesante in casa Napoli, i tifosi hanno iniziato una contestazione nei confronti della dirigenza. L’avvio di mercato del club azzurro non è stato di certo entusiasmante, è già andato via un calciatore come Insigne e nelle ultime ore è stata definita anche la cessione di Koulibaly. Il difensore è pronto a firmare il nuovo contratto con il Chelsea, l’accordo tra le società è stato raggiunto per la valutazione di 40 milioni di euro. Gli azzurri si sono messi alla ricerca di un sostituto, è già arrivato Ostigard e sono iniziate le trattative con Acerbi e Kim Min-jae del Fenerbahce. In attacco è arrivato Kvaratskhelia, ma a tenere banco è anche il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista è un punto di riferimento della squadra, ma le parti non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo e non è da escludere una ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Il clima è pesante in casa, i tifosi hanno iniziato una contestazione nei confronti della dirigenza. L’avvio di mercato del club azzurro non è stato di certo entusiasmante, è già andato via un calciatore come Insigne e nelle ultime ore è stata definita anche ladi. Il difensore è pronto a firmare il nuovo contratto con il Chelsea, l’accordo tra le società è stato raggiunto per la valutazione di 40 milioni di euro. Gli azzurri si sono messi alla ricerca di un sostituto, è già arrivato Ostigard e sono iniziate le trattative con Acerbi e Kim Min-jae del Fenerbahce. In attacco è arrivato Kvaratskhelia, ma a tenere banco è anche il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista è un punto di riferimento della squadra, ma le parti non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo e non è da escludere una ...

marcoconterio : ?? ?? Il direttore sportivo drl #Napoli, Cristiano Giuntoli, contestato nel ritiro per la cessione di Kalidou… - sportmediaset : Giuntoli contestato a Dimaro. La risposta su Koulibaly: 'Non dipende da noi' #Napoli #Koulibaly #Giuntoli #Dimaro - CalcioWeb : Il mercato del #Napoli è deludente e i tifosi sono preoccupati: contestazione contro la dirigenza, la risposta di… - Dalla_SerieA : Napoli, Giuntoli contestato a Dimaro: la risposta del ds - - FiliFuli : RT @marcoconterio: ?? ?? Il direttore sportivo drl #Napoli, Cristiano Giuntoli, contestato nel ritiro per la cessione di Kalidou #Koulibaly a… -