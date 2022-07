Morace | «L’Italia è in ritardo di 20 anni con il professionismo Il gap con la Francia non è colpa delle giocatrici»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 luglio 2022) La Repubblica intervista Carolina, pioniera del calcio femminile ed ex ct della Nazionale femminile. Dopo la batosta contro la, le azzurre guidate dalla Bertolini affronteranno l’Islanda. Da allenatrice le è capitato di raddrizzare tornei partiti male? «Perdemmo 4-0 in Svezia. Ci coprimmo di più nelle partite successive e ritrovammo il nostro gioco. Allora non c’erano i social ed evitammo di leggere gli insulti alle calciatrici comparsi nei giorni passati. Se non siamo al livellofrancesi non è responsabilità di chi va in campo». E di chi? «Siamo indi 20. Insono professioniste da un decennio. Hanno 100mila tesserate, noi 35mila». Cosa cambierà in Italia ora che ilè realtà? «Io ho le ginocchia a pezzi e non ...