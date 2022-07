M5S: 'gelo' nelle chat, nessun commento su dimissioni Draghi (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - La notizia delle dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo il mancato sostegno del M5S alla fiducia sul Dl Aiuti è stato accolta con “gelo” nelle chat dei parlamentari del Movimento. Diverse fonti all'interno dei Cinque Stelle confermano all'Adnkronos la mancanza di commenti e reazioni in seguito all'apertura formale della crisi di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - La notizia delledel presidente del Consiglio, Mario, dopo il mancato sostegno del M5S alla fiducia sul Dl Aiuti è stato accolta con “dei parlamentari del Movimento. Diverse fonti all'interno dei Cinque Stelle confermano all'Adnkronos la mancanza di commenti e reazioni in seguito all'apertura formale della crisi di governo.

Pubblicità

cosmopin : Si raccoglie ciò che si semina. Dite quello che volete ma #Draghi ha voluto strafare (o #Tabacci o #DiMaio): con lu… - infoitinterno : Governo, Letta ottimista: 'Il filo non si spezzerà'. Ma è gelo Pd-M5S - CatelliRossella : Governo, Letta ottimista: 'Il filo non si spezzerà'. Ma è gelo Pd-M5S - PieraBelfanti : Governo, Letta ottimista: 'Il filo non si spezzerà'. Ma è gelo Pd-M5S - crlggg : È gelo tra Pd e M5S. Conte: 'Lealtà, non diktat'. E tra i dem sale il disagio -