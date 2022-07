"Lui alla Festa dell'Unità?": Alessandra Moretti sfotte Giuseppe Conte: perché non lo vuole (Di giovedì 14 luglio 2022) Alessandra Moretti non usa giri di parole: "Giuseppe Conte non invitato alla Festa dell'Unità? Questione di disponabilità". Ai microfoni de L'Aria che tira, la parlamentare dem torna sulle polemiche per l'esclusione del leader Cinque Stelle dalla Festa democratica. Un segnale abbastanza chiaro per Giuseppi che ora si trova fuori da tutto. Anche gli alleati dem lo avrebbero mollato e si vocifera di un Enrico Letta inviperito per questo balletto estenuante dell'ex premier 5s che tiene col fiato sospeso il governo. Il mancato invito alla Festa dell'Unità va letto in questa direzione. Lo strappo minacciato dal leader M5s preoccupa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)non usa giri di parole: "non invitato? Questione di disponabilità". Ai microfoni de L'Aria che tira, la parlamentare dem torna sulle polemiche per l'esclusione del leader Cinque Stelle ddemocratica. Un segnale abbastanza chiaro per Giuseppi che ora si trova fuori da tutto. Anche gli alleati dem lo avrebbero mollato e si vocifera di un Enrico Letta inviperito per questo balletto estenuante'ex premier 5s che tiene col fiato sospeso il governo. Il mancato invitova letto in questa direzione. Lo strappo minacciato dal leader M5s preoccupa ...

