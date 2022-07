L’ex Napoli pronto a firmare con una neopromossa in Serie A! (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Lecce è riuscito a tornare in Serie A. Dopo 8 anni di astinenza tra il 2012 e il 2020, i pugliesi erano già riusciti a tornare nella massima Serie, salvo poi retrocedere la stagione seguente. Per non ripetere quella dolorosa esperienza il direttore sportivo Corvino si è attivato sul mercato con largo anticipo. L’obbiettivo è quello di regalare a mister Baroni una rosa in grado di competere per la salvezza più serenamente possibile. Per portare esperienza nella retrovia difensiva il colpo sarà Nikola Maksimovic. Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il difensore centrale 30enne firmerà con i pugliesi dopo essersi liberato gratuitamente dal Genoa, appena retrocesso in Serie B. Genoa, Nikola Maksimovic (Photo by Getty Images) L’ex Torino e Napoli inizierà la sua ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Lecce è riuscito a tornare inA. Dopo 8 anni di astinenza tra il 2012 e il 2020, i pugliesi erano già riusciti a tornare nella massima, salvo poi retrocedere la stagione seguente. Per non ripetere quella dolorosa esperienza il direttore sportivo Corvino si è attivato sul mercato con largo anticipo. L’obbiettivo è quello di regalare a mister Baroni una rosa in grado di competere per la salvezza più serenamente possibile. Per portare esperienza nella retrovia difensiva il colpo sarà Nikola Maksimovic. Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il difensore centrale 30enne firmerà con i pugliesi dopo essersi liberato gratuitamente dal Genoa, appena retrocesso inB. Genoa, Nikola Maksimovic (Photo by Getty Images)Torino einizierà la sua ...

