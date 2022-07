«Kim è intelligente e non commette errori gravi, sale molto come i centrali dell’Atalanta» (Di giovedì 14 luglio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bruno Bottaro, giornalista esperto di calcio turco: “Kim è un giocatore interessante, arrivato in sordina un anno fa quando il calcio orientale viveva una crisi. Il suo valore è più che triplicato rispetto ai 3 milioni costati al Fenerbahce. In un solo anno, nonostante una stagione complicata ed un’eliminazione brutta in Europa League, Kim si è fatto notare. Un giocatore atipico perché nonostante il suo metro e 90 è anche molto veloce. Difficile rimpiazzare Koulibaly, perché è uno dei migliori centrali del calcio europeo. Però il discorso va fatto sul potenziale e costa relativamente poco. In un contesto come quello del Fenerbahce è emerso molto, ha giocato 40 partite e non facile essere così solidi nel campionato turco considerando campi, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bruno Bottaro, giornalista esperto di calcio turco: “Kim è un giocatore interessante, arrivato in sordina un anno fa quando il calcio orientale viveva una crisi. Il suo valore è più che triplicato rispetto ai 3 milioni costati al Fenerbahce. In un solo anno, nonostante una stagione complicata ed un’eliminazione brutta in Europa League, Kim si è fatto notare. Un giocatore atipico perché nonostante il suo metro e 90 è ancheveloce. Difficile rimpiazzare Koulibaly, perché è uno dei miglioridel calcio europeo. Però il discorso va fatto sul potenziale e costa relativamente poco. In un contestoquello del Fenerbahce è emerso, ha giocato 40 partite e non facile essere così solidi nel campionato turco considerando campi, ...

