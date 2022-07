Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le provvisorie e le definitive. AGGIORNATO (Di giovedì 14 luglio 2022) Scadute lo scorso 18 maggio le domande per l'aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi. Si è in attesa della scelta delle scuole tramite compilazione dell'allegato G. Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni i decreti di costituzione delle commissioni. Altri iniziano con la pubblicazione delle provvisorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Scadute lo scorso 18 maggio le domande per l'aggiornamento delleATA 24. Si è in attesa della scelta delle scuole tramite compilazione dell'allegato G. Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni i decreti di costituzione delle commissioni. Altri iniziano con ladelle. L'articolo .

