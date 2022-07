Governo, Giorgetti: “Esecutivo finito? Ci sono i tempi supplementari…”. Fontana: “Scelte condivise con centrodestra, no timore del voto” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Governo al capolinea, esperienza finita? Ci sono sempre i tempi supplementari, non so”. A tagliare corto è Giancarlo Giorgetti, ministro leghista dello Sviluppo economico, nel giorno del voto di fiducia al Senato sul dl Aiuti, che non avrà il sostegno del M5s, che ha deciso di non partecipare al voto. Di fronte al rischio crisi, se Matteo Salvini ha evitato le domande dei cronisti, è stato il vicesegretario Lorenzo Fontana a sottolineare: “La situazione è grave, complicata. Attenderemo quello che avverrà, quello che vorrà fare il presidente Draghi, ma non possiamo accettare che il Parlamento sia bloccato. Questa situazione così come è non può andare avanti. Le Scelte saranno condivise con il centrodestra, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “al capolinea, esperienza finita? Cisempre isupplementari, non so”. A tagliare corto è Giancarlo, ministro leghista dello Sviluppo economico, nel giorno deldi fiducia al Senato sul dl Aiuti, che non avrà il sostegno del M5s, che ha deciso di non partecipare al. Di fronte al rischio crisi, se Matteo Salvini ha evitato le domande dei cronisti, è stato il vicesegretario Lorenzoa sottolineare: “La situazione è grave, complicata. Attenderemo quello che avverrà, quello che vorrà fare il presidente Draghi, ma non possiamo accettare che il Parlamento sia bloccato. Questa situazione così come è non può andare avanti. Lesarannocon il, e ...

