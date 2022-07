Gasperini mette Ilicic sul mercato | “È un giocatore che può partire”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Clusone. Seppur non fosse in distinta, nell’amichevole contro la Rappresentativa Valli Bergamasche di mercoledì Josipha comunque trovato il modo di farsi notare: ha seguito tutto il primo tempo spiaggiato a bordocampo su un gonfiabile, come sempre acclamato dai circa duemila tifosi presenti. Un copione già visto sabato, nella prima amichevole, in cui lo sloveno ha giocato 27 minuti ricevendo applausi, cori e dimostrazioni d’affetto. “Resta a Bergamo”, ovviamente, l’invito più frequente. Se già da prima il suo futuro sembrava lontano dall’Atalanta, dopo il mancato impiego in amichevole ha alimentato ulteriori dubbi sul numero 72: si tratta di una gestione del carico di lavoro per la preparazione o un indizio di? A dare risposta al quesito che tutti si sono posti è stato Gian Piero, che nel post gara ha risposto ...