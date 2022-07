Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, ecco l’accordo (Di giovedì 14 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, avrebbero trovato un accordo in via stragiudiziale. l’accordo in via stragiudiziale prevede che Ilary rimarrà ad abitare con i tre figli nella casa coniugale dell’Eur, una villa da 1500 metri quadri con marmi, piscina e campo di calcetto. Riceverà un assegno di mantenimento, che liquiderà le sue partecipazioni societarie. La coppia potrebbe aver aderito alla “separazione con negoziazione assistita”. Lei per sfuggire al gossip è volata in Tanzania con la sorella Silvia e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Totti pare che frequenterebbe in segreto da almeno otto mesi una grande tifosa romanista: Noemi Bocchi. Dopo numerosi gossip per mettere a tacere le voci, Ilary e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)si, avrebbero trovato un accordo in via stragiudiziale.in via stragiudiziale prevede cherimarrà ad abitare con i tre figli nella casa coniugale dell’Eur, una villa da 1500 metri quadri con marmi, piscina e campo di calcetto. Riceverà un assegno di mantenimento, che liquiderà le sue partecipazioni societarie. La coppia potrebbe aver aderito alla “separazione con negoziazione assistita”. Lei per sfuggire al gossip è volata in Tanzania con la sorella Silvia e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.pare che frequenterebbe in segreto da almeno otto mesi una grande tifosa romanista: Noemi Bocchi. Dopo numerosi gossip per mettere a tacere le voci,e ...

