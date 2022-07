Farmaci generici | “Sono equivalenti ma dalla farmacia ne esce 1 su 5 acquisti”

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – I, noti come, “rappresentano solo poco più del 20% del mercato per confezioni”, secondo il report appena diffuso dal Centro studi Egualia (dati 2021). Rispetto al medicinale di cui è scaduto il brevetto, “il generico ha stessa efficacia, sicurezza e un costo minore. Ma questo termine, per un farmaco, non va bene” perché ne riduce il valore. “Quando ci si è resi conto che la comunicazione ne risentiva, si è dato il nome di equivalente. Comesti, continuiamo a fare informazione: esiste una legge in base alla quale il cittadino deve ricevere informazioni sugli, ma notiamo un certo scetticismo”. Lo spiega Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, intervenendo all’evento online ‘: una ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - I farmaci equivalenti, noti come generici, "rappresentano solo poco più del 20% del mercato per confezioni", secondo il report appena diffuso dal Centro studi ...(Adnkronos Salute) - Esprime l'esigenza di una campagna informativa sugli equivalenti il 74% degli intervistati nel sondaggio di Emg Different al centro dell'evento online 'Farmaci generici ...