È morto il bimbo siciliano di 4 anni finito in coma per colpa di un batterio (Di giovedì 14 luglio 2022) Il piccolo Domenico non ce l'ha fatta. È deceduto nel letto dell'ospedale di Taormina, l'ultimo nosocomio in cui è stato ricoverato nel giro di poco più di due settimane. Il bimbo è morto dopo una lunga trafila medica, partita da quello che era stato etichettato come virus intestinale. Poi la situazione è precipitata. Secondo il racconto della madre, il bambino – di soli 4 anni – avrebbe contratto un'infezione da enterococco all'interno di un ospedale catanese. E quel batterio gli ha provocato quella disfunzione multiorgano che, alla fine, si è rivelata fatale. La madre del piccolo, già nei giorni scorsi, aveva denunciato quanto accaduto a suo figlio e aveva puntato il dito su uno degli ospedali in cui il bimbo era stato ricoverato.

