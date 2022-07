Draghi annuncia ai ministri | 'Mi dimetto'

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Mi, non ci sono le condizioni per realizzare il programma". Il premier Mariohato in Consiglio dei...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi annuncia al Consiglio dei ministri, mi dimetto. #ANSA - repubblica : Cdm, #Draghi annuncia: 'Stasera rassegnerò le dimissioni. Maggioranza di unità nazionale non c'è più'… - Agenzia_Ansa : ll testo dell'intervento di Draghi al Consiglio dei ministri in cui annuncia che darà le dimissioni da presidente d… - EricaConC2 : RT @SweetAnnyBella: Draghi annuncia al Consiglio dei ministri, mi dimetto. #Italia - ML14130444 : RT @byoblu: Il Presidente del Consiglio Mario #Draghi ha annunciato le sue dimissioni. 'È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’az… -

Governo,le dimissioni: 'E' venuto meno il patto di fiducia' 'Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in ...Italiasi dimette: stasera salirà al Quirinale Lisa Di Giuseppe ©Mario Draghi, durante il Consiglio dei ministri, ha annunciato che stasera presenterà le sue dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo che il Movimento 5 Stelle non ha votato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...