Dl Aiuti, passa la fiducia in Senato - Il M5s non partecipa al voto - Draghi da Mattarella al Quirinale (Di giovedì 14 luglio 2022) I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Letta: 'La decisione di non votare ci divide e cambia lo scenario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Letta: 'La decisione di non votare ci divide e cambia lo scenario ...

MediasetTgcom24 : Mario Draghi si è recato al Quirinale #conte #federicod'incà #lega #senato #dimaio #crisidigoverno - GiangioTheGlide : RT @LaNotiziaTweet: Il #DecretoAiuti è legge. A Palazzo Madama passa la fiducia con 172 sì. I senatori del #M5S non hanno partecipato al vo… - DavPoggi : RT @DavPoggi: Il giornale di Travaglio dà per certa la 'crisi di governo'. Oggi pomeriggio i senatori del Movimento 5 Stelle dovrebbero usc… - SorryNs : RT @DavPoggi: Il giornale di Travaglio dà per certa la 'crisi di governo'. Oggi pomeriggio i senatori del Movimento 5 Stelle dovrebbero usc… - Socratico_ : RT @IlMattinoFoggia: #crisidigoverno Passa il #decretoAiuti , #M5S compatto nel non votarlo: #Draghi va da #Mattarella e ora dovrà dimett… -