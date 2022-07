(Di giovedì 14 luglio 2022)(ITALPRESS) – La 33a edizione deisi tinge di azzurro con seiassegnate a tenniste italiane il cui numero complessivo sale così a dieci. Il torneo prenderà il via sabato 16 luglio con le partite del tabellone di qualificazione. “La Federazione – ha spiegato il direttore del torneo Oliviero Palma – ha assegnato gli ‘invitì per il tabellone principale ad Elisabetta(numero 118 del ranking) e Lucrezia(n.179), mentre noi rimaniamo legati a Sara(n.127 al mondo, per lei 13esima partecipazione al torneo del Country) che ha dimostrato di essere ancora molto competitiva vincendo domenica scorsa il Wta 125 di Contrexeville, in Francia. Saranno, pertanto, ben 6 le azzurre ...

Pubblicità

nestquotidiano : Cocciaretto, Errani e Stefanini wild card ai “Palermo Ladies Open” - IlModeratoreWeb : Cocciaretto, Errani e Stefanini wild card ai “Palermo Ladies Open” - - infoitsport : Cocciaretto, Errani e Stefanini wild card ai “Palermo Ladies Open” - LaNotifica : Cocciaretto, Errani e Stefanini wild card ai “Palermo Ladies Open” - ledicoladelsud : Cocciaretto, Errani e Stefanini wild card ai “Palermo Ladies Open” -

Saranno, pertanto, ben 6 le azzurre (oltre a, Stefanini ed, ci sono anche Trevisan, Paolini e Bronzetti) nel tabellone principale ovvero una pattuglia in grado di puntare a fare ...Saranno, pertanto, ben 6 le azzurre (oltre a, Stefanini ed, ci sono anche Trevisan, Paolini e Bronzetti) nel tabellone principale ovvero una pattuglia in grado di puntare a fare ...PALERMO (ITALPRESS) – La 33a edizione dei Palermo Ladies Open si tinge di azzurro con sei wild card assegnate a tenniste italiane il cui numero complessivo sale così a dieci. Il torneo prenderà il via ...Nella conferenza stampa di presentazione sono state ufficializzate le wild card per la 33esima edizione del torneo siciliano, in programma da sabato 16 luglio: nel main draw inviti assegnati a Cocciar ...