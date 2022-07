Chelsea rischiando Tomori si ripeta con decisione di trasferimento (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 23:53:57 Ecco quanto riportato poco fa: Il Chelsea rischia di ripetere l’errore di Fikayo Tomori poiché la pazzia sui difensori centrali quest’estate ha lasciato il giovane talento Levi Colwill apparentemente certo di partire quest’estate dopo il suo periodo di prestito di successo lontano dallo Stamford Bridge. Il difensore 19enne è stato destinato a un potenziale ruolo nella prima squadra di questa stagione, essendo apparso 32 volte per l’Huddersfield mentre li ha aiutati nella finale degli spareggi del campionato, dove alla fine non sono stati all’altezza. Altro sul Chelsea. Levi Colwill, ora probabilmente lascerà un contratto a tempo indeterminato quest’estate, poiché Tuchel e Boehly stanno lavorando per firmare tre difensori centrali. #CFC Chelsea e Levi Colwill prenderanno presto una ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 23:53:57 Ecco quanto riportato poco fa: Ilrischia di ripetere l’errore di Fikayopoiché la pazzia sui difensori centrali quest’estate ha lasciato il giovane talento Levi Colwill apparentemente certo di partire quest’estate dopo il suo periodo di prestito di successo lontano dallo Stamford Bridge. Il difensore 19enne è stato destinato a un potenziale ruolo nella prima squadra di questa stagione, essendo apparso 32 volte per l’Huddersfield mentre li ha aiutati nella finale degli spareggi del campionato, dove alla fine non sono stati all’altezza. Altro sul. Levi Colwill, ora probabilmente lascerà un contratto a tempo indeterminato quest’estate, poiché Tuchel e Boehly stanno lavorando per firmare tre difensori centrali. #CFCe Levi Colwill prenderanno presto una ...

